 

Директора школы уволили за порнофильмы

Автор: Отдел информации 

Министерство образования приняло решение об увольнении директора полной средней школы села Сейфали Шамкирского района, сообщили haqqin.az в Минобразования.

Ранее ряд СМИ писал, что в этой школе разразился скандал после того, как лаборантка Хатира Алиева обвинила Акифа Намазова в вымогательстве денег. В ответ директор школы уволил лаборантку, обвинив ее в просмотре порнофильмов в рабочее время. Лаборантка выдвинула в отношении Акифа Намазова аналогичное обвинение.

В сообщении Минобразования говорится, что за допущенные в работе недочеты, в соответствии с пунктом "г" ст. 70 Трудового кодекса, директор полной средней школы села Сейфали Шамкирского района Акиф Намазов освобожден от занимаемой должности. Собранные во время проверки материалы направлены в Генпрокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки.

Напомним, это не первый подобный скандал в азербайджанских школах. Ранее в Зардабском районе был задержан директор средней школы села Шахгусейнли Джейхун Тофигли, которого обвиняли в изнасиловании ученицы. Позже Джейхун Тофигли был освобожден из-под ареста.

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