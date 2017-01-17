 

Минналогов простило банкам сотни тысяч

Автор: Отдел информации 

Министерство налогов Азербайджана списало процентные задолженности и финансовые санкции восьми банков на 712,77 тысячи манатов, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 января 2017 года подписал указ о применении закона "О регулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков на 1 января 2017 года", предусматривающего списание части налоговой задолженности физических и юридических лиц, в том числе банков и небанковских кредитных организаций.

Долги были списаны как у находящихся в процессе ликвидации банков, так и действующих.

Наибольшая задолженность списана у Texnikabank, чью лицензию отозвали в начале прошлого года, - почти 523 тысячи манатов. Также списаны процентная задолженность и финансовые санкции AtraBank (851,95 маната), BirlikBank (91,22 тысячи манатов), Bank Standard (16,57 тысячи манатов), DebutBank (27,28 тысячи манатов), United Credit Bank (8,1 тысячи манатов), Eurobank (28,79 маната). Все эти финансовые организации уже не действуют на банковском рынке республики.

Из действующих банков налоговую задолженность списали у AtaBank (46,4 тысячи манатов).

Также налоговые задолженности списаны у небанковских кредитных организаций Finex Credit (6,07 тысячи манатов), RHM Finance (495 манатов), Agan (1,15 тысячи манатов), кредитного союза “Карабах” (112,32 маната).

Налоговая амнистия охватит 70 тысяч налогоплательщиков, в том числе 1 037 - в государственном секторе.

Общая налоговая задолженность в Азербайджане составляет 1,527 миллиарда манатов, в том числе на процентные задолженности приходится 386,4 миллиона манатов, на финансовые санкции - 237,1 миллиона манатов.

Закон подразумевает также списание налоговых задолженностей (процентных долгов и финансовых санкций), по которым было принято судебное решение о принудительном погашении, но которые еще не были погашены на 1 января 2017 года.

892 просмотров


Старости
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
18 Янв 8° / 5°
19 Янв 7° / 3°
20 Янв 5° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8045 AZN
1 EUR   =   1.9201 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Центробанк о курсе доллара
Мамедъяров ответил Лаврову
Новый мятеж в Кот-д'Ивуаре
Ашот Григорян о подготовке к свержению Саргсяна
Кенийских женщин призвали к секс-бойкоту перед выборами
Маккейн о будущем американской армии
Минналогов простило банкам сотни тысяч
Гурбанову кинули на 280 тысяч
Директора школы уволили за порнофильмы
Президенту Грузии не нравится договор с "Газпромом"
Мадат Гулиев обсуждает возвращение тела азербайджанского солдата
Андраник, он и в Украине Андраник а посол ты Манукян!
США и Швеция провели разведку у границ России
Карты Google назвали калининградское УФСБ управлением гестапо по старой памяти
Президент Сербии готов пойти воевать в Косово
Глава Исламского банка развития едет в Баку
Американские ученые возродят вымерших каспийских тигров
В Астаре учитель избил ученика Видео
Шакира получила премию на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Российскую певицу оштрафовали за «левые концерты» в Баку
Россия поставила в Азербайджан зенитно-ракетные комплексы «Тор» британский аналитик
Жительницы Баку стали жертвами мошенницы
Глава BP прогнозирует цену на нефть на уровне $55 за баррель
Ингуши охотятся за сбежавшим в Азербайджан миллионером
Жизнь в Грузии продолжает ухудшаться haqqin.az из Тбилиси