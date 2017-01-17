Минналогов простило банкам сотни тысяч

Министерство налогов Азербайджана списало процентные задолженности и финансовые санкции восьми банков на 712,77 тысячи манатов, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 января 2017 года подписал указ о применении закона "О регулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков на 1 января 2017 года", предусматривающего списание части налоговой задолженности физических и юридических лиц, в том числе банков и небанковских кредитных организаций.

Долги были списаны как у находящихся в процессе ликвидации банков, так и действующих.

Наибольшая задолженность списана у Texnikabank, чью лицензию отозвали в начале прошлого года, - почти 523 тысячи манатов. Также списаны процентная задолженность и финансовые санкции AtraBank (851,95 маната), BirlikBank (91,22 тысячи манатов), Bank Standard (16,57 тысячи манатов), DebutBank (27,28 тысячи манатов), United Credit Bank (8,1 тысячи манатов), Eurobank (28,79 маната). Все эти финансовые организации уже не действуют на банковском рынке республики.

Из действующих банков налоговую задолженность списали у AtaBank (46,4 тысячи манатов).

Также налоговые задолженности списаны у небанковских кредитных организаций Finex Credit (6,07 тысячи манатов), RHM Finance (495 манатов), Agan (1,15 тысячи манатов), кредитного союза “Карабах” (112,32 маната).

Налоговая амнистия охватит 70 тысяч налогоплательщиков, в том числе 1 037 - в государственном секторе.

Общая налоговая задолженность в Азербайджане составляет 1,527 миллиарда манатов, в том числе на процентные задолженности приходится 386,4 миллиона манатов, на финансовые санкции - 237,1 миллиона манатов.

Закон подразумевает также списание налоговых задолженностей (процентных долгов и финансовых санкций), по которым было принято судебное решение о принудительном погашении, но которые еще не были погашены на 1 января 2017 года.