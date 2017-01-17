 

Ашот Григорян о подготовке к свержению Саргсяна

Автор: Отдел Армении 

«После ужасных 1990-х, которые нередко называют «холодными и темными» годами, 2016 год был самим провальным для Армении. Это был год поражений на линии фронта, роста уровня нищеты, краха экономики и небывалых поражений на внешнеполитической арене».

Такое мнение в беседе с армянскими журналистами выразил известный армянский политолог и общественный деятель, президент организации «Союз европейских государств» Ашот Григорян.

По мнению Григоряна, нынешние власти полностью себя исчерпали, и теперь в попытках спастись еще более вредят как самим себе так и народу. Политолог заявил, что сменой правительства и назначением нового премьера Саргсян всего лишь смог на месяц создать в стране атмосферу неопределенности и фикцию каких то перемен.

«Спустя очень короткое время стало ясно, что для премьер-министра Карапетяна уже готово кладбище РПА. Первое же свое испытание в лице проблемы с заводом «Наирит» он с треском провалил. Необходимость возобновления в стране производств не лежит в рамках представления о государственности этого премьера. Крах нашей экономики, привел к обнулению нашей независимости и суверенности. А в плане дипломатии и внешней политики, наш министр Налбандян из политического туриста уже превратился в «дивановеда». Про его существование за границей уже окончательно забыли. Вот в таком состоянии мы и вступили в новый год», - утверждает Григорян.

По прогнозам Григоряна уже в феврале в Армении может сформироваться некая коалиция, которой будет по силам свергнуть режим и в этом процессе политолог отводит основную роль армянской диаспоре.

«Диаспора окончательно отреклась от Сержа Саргсяна и теперь находится в режиме ожидания. Армяне, живущие за границей в первые за все время собираются взять на себя миссию строжайще наблюдать и контролировать предстоящие выборы. Мы ожидаем, что в процессе свержения властей и организации новых президентских выборов из диаспоры в Армению приедут целые армии доноров, в том числе и иностранцев. Ведь по сути и сегодня есть те, кто хотел инвестировать в армянскую экономику, открывать в нашей стране предприятия и т.д. Однако, они бояться это делать по причине достигающего огромных размеров коррупции и тотального недоверия к властям».

Григорян видит единственный путь для спасения Армении в сотрудничестве и сплочении с диаспорой.

«Залог успеха в свержении режима и формировании нового, работоспособного и народного правительства может гарантировать только наше единство с диаспорой. Это единственное наше спасение на сегодняшний день», - заявил политолог.

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