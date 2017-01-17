Новый мятеж в Кот-д'Ивуаре

Новые беспорядки с участием военных начались в административной столице Кот-д'Ивуара городе Ямусукро, пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, военные объезжают город, стреляют в воздух и угоняют чужие автомобили.

Агентство Рейтер передает, что аналогичные инциденты происходят в приморских городах Далоа и Ман.

На прошлой неделе группа демобилизованных военных захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке — второй по величине город Кот-д'Ивуара с населением 540 тысяч жителей. Бунт военнослужащих на действительной службе также произошел в городах Далоа и Корхого. Военные требовали повышения денежных выплат и улучшения условия жизни.

Сообщалось, что в субботу бунтовщики и правительство Кот-д'Ивуара достигли соглашения