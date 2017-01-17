Мамедъяров ответил Лаврову

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отреагировал на сегодняшние высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, касающиеся Азербайджана.

Напомним, что по словам Сергея Лаврова, армяно-азербайджанских нагорно-карабахский конфликт не является внутренним делом Азербайджана. Выражая свое отношение к этому высказыванию, Эльмар Мамедъяров в интервью АПА заявил, что вся мировая общественность признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Коснувшись переговорного процесса при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, глава МИД Азербайджана заявил, что это международная платформа для урегулирования вопроса на основе норм и принципов международного права.

«В связи с урегулированием конфликта есть многочисленные решения и резолюции международных организаций, основанные на нормах и принципах международного права. Самыми важными документами являются резолюции Совбеза ООН № 822 (1993 г), 853 (1993 г), 874 (1993 г), 884 (1993 г). В этих документах Совбез ООН осудил применение силы в отношении Азербайджана и оккупацию наших земель. В резолюциях Совбез ООН еще раз выразил уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, еще раз подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и требует немедленного, полного безоговорочного вывода всех оккупационных сил с наших территорий. Это не призыв, это требование Совета Безопасности ООН», подчеркнул азербайджанский министр.

Что касается статуса Нагорного Карабаха, Мамедъяров указал на интервью президента Азербайджанской Республики информационному агентству Sputnik, в котором Ильхам Алиев еще раз внес ясность в этот вопрос. «Глава нашего государства заявил, что компромисса в вопросе территориальной целостности Азербайджана быть не может, однако возможен компромисс по вопросам местного самоуправления, самоуправления Нагорного Карабаха».

Во время своей пресс-конференции Сергей Лавров отметил роль России в достижении режима прекращения огня во время апрельских событий. Мамедъяров на это заявил, что апрельские события и произошедший 29 декабря прошлого года на армяно-азербайджанской границе инцидент еще раз показали, что присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана является основным источником напряженности в регионе.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне глав государств неоднократно заявляли, что статус-кво является неприемлемым и неустойчивым. Мы высоко ценим усилия России, приложенные для достижения режима прекращения огня 5 апреля прошлого года в Москве во время встречи на уровне начальников генштабов вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Однако апрельские события еще раз показали, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и соседнее государство должна прилагать еще больше усилий для скорейшего урегулирования конфликта. Полностью уверен, что если Россия займется вопросом со всей серьезностью, тогда статус-кво будет изменен, в регионе восстановится стабильность и будет обеспечен вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

В своем выступлении Сергей Лавров коснулся вопроса освобождения блогера Александра Лапшина, экстрадиции которого из Беларуси ждет Азербайджан. «Этот вопрос рассматривается исключительно в юридической плоскости», - уверен Мамедъяров.

«В соответствии с Уголовным Кодексом Азербайджана, в отношении А.Лапшина, который незаконно пересек государственную границу Азербайджана, продемонстрировал неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, было возбуждено уголовное дело. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В рамках Кишиневской Конвенции от 2002 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам для экстрадиции задержанного в Беларуси А.Лапшина были предоставлены соответствующие документы. В отношении лица, совершившего аналогичные действия по отношению к России и незаконно пересекшего ее государственную границу, правоохранительные органы РФ предприняли бы такие же шаги», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.