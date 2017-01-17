Путин: «Заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток»

«Я с господином Трампом не знаком, я его никогда не встречал, я не знаю, что он будет делать на международной арене, поэтому у меня нет никаких оснований ни нападать на него, ни критиковать его за что-то, ни защищать, как бы то ни было», — заявил сегодня президент России Владимир Путин на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Мы даже не будем обращаться в Нобелевский комитет, чтобы ему присвоили Нобелевскую премию по математике, по физике, либо по какому-то другому предмету. У меня нет для этого никаких оснований», — добавил он.

Президент России Владимир Путин также заявил, что «заказчики фальшивок» против избранного президента США Дональда Трампа «хуже проституток».

Путин сказал, что в США продолжается острая политическая борьба, целью которой является подрыв легитимности избранного президента.

Комментируя решение администрации Барака Обама продлить санкции против России, Путин сказал, что уходящая администрация США относится к той категории людей, «которые прощаются, но не уходят».

«Вы знаете, есть такая категория людей, которые уходят, не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, к ситуации, чтобы ничего не нарушать. А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории», — сказал президент.