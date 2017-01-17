 

Аваков приказал готовиться к захвату границы Украины с Россией В Донбассе

 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. Об этом он сказал на коллегии Государственной пограничной службы Украины, сообщает «Лента» со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

«В 2017 году перед нами стоит задача выйти на международно признанную государственную границу в Донбассе, а в дальнейшем — уже и Крыма. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники», — заявил Аваков.

Глава МВД добавил, что выйти к границе пограничники должны будут всего за одну-две недели после того, как соответствующий план действий утвердит руководство страны.

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