Додон о вступлении Молдавии в ЕвраАзЭС

Глава Молдавии Игорь Додон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным высказал желание, чтобы Молдавия стала наблюдателем в ЕврАзЭС, передает РИА Новости.

«То, что касается сотрудничества с ЕврАзЭС… сегодня я выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС. Мы договорились, что в ближайшие недели начнем консультации, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать. Он не противоречит соглашениям, которые подписаны Молдавией с другими партнерами, но это первый шаг для того, чтобы двигаться к сближению.

Я попросил Владимира Владимировича рассмотреть возможность, чтобы Молдавия стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии в ЕврАзЭС. Думаю, это хороший шаг, чтобы посмотреть, что нужно делать, как, собрали информацию с одной и с другой стороны», — сказал Додон.