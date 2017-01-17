Московский океанариум отобрали у Нисанова и отдали Ротенбергу?

Структуры Аркадия Ротенберга оказались владельцами «Москвариума» на ВДНХ, хотя ранее бизнесмен отрицал свое участие в проекте в этом статусе. Основные инвесторы проекта — миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев — из состава собственников вышли, утверждают источники РБК, сообщает haqqin.az.

Океанариум на ВДНХ — «Москвариум» — открылся летом 2015 года. Перед официальным открытием мэр Москвы Сергей Собянин провел экскурсию по объекту для президента Владимира Путина. Их сопровождали совладельцы «Киевской площади» — основного инвестора проекта — Год Нисанов и Ильхам Рагимов, а также друг президента миллиардер Аркадий Ротенберг. Последний «помогал» строить океанариум, говорил сам Ротенберг корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, и даже оценил объем инвестиций в $250 млн «или 270» млн. Но представитель бизнесмена затем уточнил, что «Аркадий Ротенберг был гостем Года Нисанова на этом мероприятии, потому что у них хорошие отношения». При этом финансовое участие Ротенберга в проекте он опроверг.

О том, что структуры Ротенберга все-таки участвовали в проекте, РБК рассказал источник, знакомый со структурой бизнеса «Киевской площади», и подтвердил источник, близкий к Аркадию Ротенбергу. Более того, к настоящему моменту других совладельцев у океанариума не осталось. «Нисанова и его структур больше нет среди владельцев океанариума на ВДНХ, — утверждает один из собеседников РБК. — Все отошло Аркадию Ротенбергу».

Издание не сообщает конкретных причин выхода двух других предпринимателей из проекта, но отмечает, что изначально они вложили в реконструкцию ВВЦ, которая включала постройку океанариума, $1,5 млрд. Нисанов и Илиев рассчитывали получить прибыль за счет коммерческой недвижимости, но после передачи парка в собственность Москвы в департаменте культуры столицы от строительства таких объектов решили отказаться.

Однако отметим, что источник Forbes из окружения миллиардера Года Нисанова, который вместе с другим миллиардером Зарахом Илиевым был ключевым инвестором строительства «Москвариума» на ВДНХ, опроверг сегодня информацию о том, что единоличным владельцем «Москвариума» стал Аркадий Ротенберг.

«Это структурные изменения, не связанные со сменой собственности», — подчеркнул источник Forbes в ЗАО «Киевская площадь» Нисанова и Илиева.