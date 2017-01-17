 

Турок отправил азербайджанца в нокаут депутат требует убрать скандальную сцену из фильма

Автор: Отдел информации 

Трейлер комедийного турецкого фильма «Реджеп Иведик 5» вызвал бурную реакцию в Турции. Дело дошло до того, что в дискуссию вступили и турецкие депутаты.

В одном из фрагментов главный герой, которого играет актер Шахан Гекбахар, выходит на ринг в качестве турецкого боксера и дерется с соперником из Азербайджана. Сначала турок предлагает азербайджанцу не слишком усердствовать, намекая на братские отношения двух стран. Но спортсмен из Азербайджана заявил, что приехал биться, и бьет турка. После этого со словами «Я пришел сюда, чтобы разбить твой рот и нос, брат» турецкий боксер наносит удар, после которого азербайджанец улетает в край ринга.

Трейлер вызвал серьезное недовольство в соцсетях. В Турции некоторые пользователи заявили, что будут бойкотировать фильм, если данная сцена не будет убрана. Были и те, кто требовал извинений от Шахана Гекбахара.

Одной из первых отреагировала турецкий профессор азербайджанка Айгюн Аттар, которая заявила, что анонс фильма очень расстроил ее.

«Там есть фрагменты, недостойные отношений между Турцией и Азербайджаном,  приводят слова Аттар турецкие СМИ.  Азербайджанский боксер, одетый в цвета флага Азербайджана, с ненавистью в глазах говорит, что пришел биться, а турок в ответ обещает разбить ему нос и наносит сильный удар по флагу. Разве это комедия? Азербайджанец никогда не скажет, что пришел биться с турком, даже если это будет вопрос жизни и смерти».

Айгюн Аттар раскритиковала Шахана Гекбахара, заявив, что это попытка создать комедию при помощи дешевых номеров.

«Почему в фильме друг другу противостоят именно Азербайджан и Турция? Вокруг нас так много противников, а режиссер выбрал две братские страны и решил пошутить, но шутка получилась неудачной.

И к тому же ни в одной стране мира не шутят над флагом. Это возмутительно, что в этом фильме уровня третьеклассника оскорбляют символ страны. Видимо, создатели фильма решили при помощи темы флага прибегнуть к дешевой рекламе и ради своей выгоды нанести вред братским отношениям.

В то время как Азербайджан пытается вернуть оккупированные армянами земли в Нагорном Карабахе, когда проливается кровь шехидов, подобные действия, пусть и частного сектора Турции, льют воду на мельницу врагов. Хочу спросить у создателей фильма: кому на самом деле адресован тот кулак, пущенный в дело турецким боксером?»

Актер Шахан Гекбахар ответил на возмущение общественности. «Мы работаем не для того, чтобы огорчать, а чтобы смешить,  написал он в своем Инстаграме.  Мы никогда не сделаем ничего плохого в отношении братской страны. Хочется поскорее встретиться с нашими поклонниками в Азербайджане».

Но слова актера не успокоили возмущающихся. Вопрос стал обсуждаться на уровне турецкого парламента. Депутат Партии справедливости и развития, глава Турецко-Азербайджанской межпарламентской дружественной группы Недждет Юнювар намерен официально обратиться к Шахану Гекбахару и создателям фильма с просьбой убрать этот фрагмент из фильма.

«Меня очень беспокоят тот диалог и та сцена, которые есть в этом трейлере, — говорит депутат.  Мне звонили многие друзья из Азербайджана, которые видели этот фрагмент, и также высказывали свое беспокойство. Конечно, дружба между нашими странами из-за какого-то фильма не пострадает. Но зачем вообще должны быть такие сцены? Может быть, для какого-то узкого круга людей это и смешно, но гораздо больше людей, которые огорчились, увидев данный трейлер.

Если азербайджанские и турецкие спортсмены встречаются на международных соревнованиях, то проигравший по-джентльменски поздравляет победителя. А если турок или азербайджанец борются с представителями других стран, наши болельщики обязательно болеют за спортсменов Азербайджана и Турции. Спортсмены обеих стран празднуют свои победы с флагами двух государств. Поэтому та сцена в фильме не соответствует отношениям братских стран, она далека от реальности. Данный фрагмент позволяет злым языкам высказывать вещи, направленные против отношений Турции и Азербайджана».

Фильм «Реджеп Иведик 5» выйдет на экраны 17 февраля. Предыдущие части фильма побили рекорды по количеству просмотров.

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