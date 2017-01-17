 

В Украине родился ребенок от трех родителей

 

В Украине родился первый в мире ребенок с ДНК трех родителей с использованием метода переноса оплодотворенной яйцеклетки в донорскую. Об этом сообщил директор клиники репродуктивной медицины «Надежда» Валерий Зукин, передает РИА Новости.

В сентябре также сообщалось, что в Мексике родился ребенок с генетическим материалом от трех родителей. Однако, как пояснил Зукин, тот случай несколько отличается от последнего.

«В начале января родился наш ребенок… девочка, выписка ребенка из роддома прошла несколько дней назад. В чем уникальность нашего случая, почему он первый в мире? В нашем случае был перенос оплодотворенной яйцеклетки одноклеточного эмбриона, а в Мексике были еще неоплодотворенные [яйцеклетки]», — сказал директор клиники.

По его словам, после оплодотворения яйцеклетки в ней образуются два ядра — одно от матери, второе от отца. Эти два ядра из материнской яйцеклетки репродуктологи изъяли и перенесли в донорскую яйцеклетку, из которой перед этим аналогично изъяли два ядра. Необходимость в этом возникла из-за бесплодия женщины.

Зукин отметил, что мутировавшие гены, которые переносили заболевание, остались в материнской яйцеклетке, а благодаря использованию донорской удалось избежать передачи заболевания ребенку.

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