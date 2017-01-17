 

Уорлик приступил к работе в русской компании

 

Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик с 17 января приступил к исполнению своих новых обязанностей.

Дипломат стал партнером крупной престижной российской юридической фирмы "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" в Вашингтоне, говорится в сообщении на официальном сайте фирмы.

Отмечается, что Уорлик сфокусируется на взаимодействии с американскими и международными компаниями, стратегическом развитии взаимоотношений с клиентами и органами государственной власти и законотворчестве.

По словам самого дипломата, для него большая честь стать частью команды настоящих профессионалов.

"Это новый этап моей карьеры и прекрасная возможность использовать мой опыт для развития отношений с американскими и международными компаниями, которые ведут бизнес в России и СНГ, а также способствовать улучшению взаимоотношений между странами в этот переходный период", — сказал он.

Уорлик завершил свою миссию на посту сопредседателя МГ ОБСЕ 31 декабря 2016 года. Он более 30 лет проработал в правительстве США, является выпускником Стэндфордского и Оксфордского университетов, а также Школы права и дипломатии имени Флетчера, доцент права Университета штата Аризона.

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Уорлик приступил к работе в русской компании
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