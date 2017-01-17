Трамп решил обвалить доллар

После выборов в США американский доллар стремительно укреплялся, отыгрывая протекционистские заявления Дональда Трампа, однако любой тренд когда-то заканчивается и положить конец укреплению доллара решил сам Трамп. Издание The Wall Street Journal опубликовало интервью с избранным президентом США, который на этот раз признал, что доллар слишком крепок, и это "убивает нас ".

Конечно же, Дональд Трамп не мог не сказать пару слов о Китае, тем более, что юань стремительно дешевеет. Он обвинил власти Поднебесной в том, что те намеренно удерживают слабый курс валюты, поэтому "наши компании не могут конкурировать с ними сейчас, наша валюта слишком сильна".

А любые попытки Китая укрепить юань Трамп объясняет очень просто: "они делают это, чтобы не слишком злить нас".

Стоит отметить, что избранный президент США изменил устоявшейся традиции, когда президент не комментирует курс доллара. Более того, к удивлению рынка он проводит словесные интервенции в сторону падения доллара, а не укрепления. Настроения на рынке изменились не в пользу доллара еще и после заявления советника Трампа Энтони Скарамуччи, который сказал, что к крепкому доллару нужно относиться с осторожностью.

В общем, рынок уже начал активно реагировать на все эти заявления, и индекс доллара падает сейчас уже более чем на 1%. Отметим, что такого падения не было достаточно давно.

После этого заявления Трампа курс доллара США падает практически по отношению ко всем мировым валютам. Так, курс евро торгуется в районе 1,0697 доллара против 1,0601 доллара на закрытии предыдущей сессии.

Наряду с этим, стоимость доллара составляет 113,48 иены против 114,2 иены по итогам прошлой торговой сессии.