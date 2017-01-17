Шотландия хочет отделиться от Великобритании

Шотландия должна иметь право на самоопределение, если правительство Великобритании откажется от любых компромиссных вариантов выхода из ЕС, заявила во вторник первый министр региона Никола Стерджен, передает РИА Новости.

Шотландия на референдуме 23 июня прошлого года, в отличие от Великобритании в целом, проголосовала за сохранение страны в составе ЕС, и с тех пор последовательно выступала за сохранение максимально тесных экономических связей с объединением.

Британский премьер Тереза Мэй во вторник выступила с большой речью про Brexit, в которой объявила, что страна покинет не только ЕС, но и общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС.

"У Шотландии должна быть возможность определять собственное будущее, раз все компромиссы отвергаются", - отметила Стерджен, комментируя выступление Мэй.

Она подчеркнула, что Шотландию не могут против воли вывести из состава единого рынка, и подчеркнула, что будет изучать все варианты возможных дальнейших действий.