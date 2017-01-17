 

Трамп cпутал дочь с посторонней женщиной

 

Избранный президент США Дональд Трамп вместо дочери Иванки отметил в твите ее тезку из английского города Брайтон.

Избранный президент процитировал пост другого пользователя, который хвалил его дочь. Но вместо аккаунта Иванки @IvankaTrump он упомянул @Ivanka, принадлежащий Иванке Майич.

Майич рассказала «Би-би-си», что в шесть часов утра ее мужа разбудили журналисты с вопросами об упомянутой в публикации жене. «Я спустилась проверить свой телефон и увидела там столько уведомлений, — рассказала женщина. — Это так необычно для меня — общаться с ITV и "Би-би-си" по 45 минут в день».

878 просмотров


Старости
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
18 Янв 8° / 5°
19 Янв 7° / 3°
20 Янв 5° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8045 AZN
1 EUR   =   1.9201 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Китай открыл двери для инвесторов
Ильхам Алиев на переговорах с президентом Швейцарии
Франция предложила Европе создать собственную оборону
В центре Киева насмерть замерз азербайджанец
Трамп cпутал дочь с посторонней женщиной
Иран против приезда американцев в Астану
Грузовик протаранил дома в Китае есть жертвы
Шотландия хочет отделиться от Великобритании
Трамп решил обвалить доллар
Уорлик приступил к работе в русской компании
В Украине родился ребенок от трех родителей
В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода
Мамедъяров отправился в Малайзию
Турок отправил азербайджанца в нокаут депутат требует убрать скандальную сцену из фильма
Московский океанариум отобрали у Нисанова и отдали Ротенбергу?
Додон о вступлении Молдавии в ЕвраАзЭС
Аваков приказал готовиться к захвату границы Украины с Россией В Донбассе
Путин: «Заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток»
Центробанк о курсе маната
Мамедъяров ответил Лаврову
Новый мятеж в Кот-д'Ивуаре
Ашот Григорян о подготовке к свержению Саргсяна
Кенийских женщин призвали к секс-бойкоту перед выборами
Маккейн о будущем американской армии
Минналогов простило банкам сотни тысяч