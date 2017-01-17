 

Франция предложила Европе создать собственную оборону

 

Премьер-министр Франции Бернар Казнев призвал создать независимую систему обороны для европейских стран. Об этом он заявил в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа, который раскритиковал НАТО.

«Нам необходима европейская оборона с европейскими ценностями и европейскими инвестициями… Это позволит сделать Евросоюз и его жителей независимыми», — заявил Казнев, пишет издание Challenges.

Ранее Трамп назвал альянс НАТО важной, но устаревшей организацией. Он отметил, что необходимые взносы в общий бюджет альянса платят только входящие в него пять стран.

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