Франция предложила Европе создать собственную оборону

Премьер-министр Франции Бернар Казнев призвал создать независимую систему обороны для европейских стран. Об этом он заявил в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа, который раскритиковал НАТО.

«Нам необходима европейская оборона с европейскими ценностями и европейскими инвестициями… Это позволит сделать Евросоюз и его жителей независимыми», — заявил Казнев, пишет издание Challenges.

Ранее Трамп назвал альянс НАТО важной, но устаревшей организацией. Он отметил, что необходимые взносы в общий бюджет альянса платят только входящие в него пять стран.