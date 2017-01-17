В центре Киева насмерть замерз азербайджанец

Несчастный случай с иностранным гражданином произошел в Киеве. 45-летний гражданин Азербайджана умер от переохлаждения. Об этом пишет издание "Обозреватель", ссылаясь на сообщение врачей скорой помощи.

Мужчину доставили в медучреждение в понедельник, 16 января. Он уже был без сознания. Медики диагностировали общее переохлаждение тела.

Несколько часов врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

За дело уже взялась полиция. Правоохранители расследуют обстоятельства, которые привели к переохлаждению.