 

Китай открыл двери для инвесторов

 

Госсовет КНР во вторник объявил о смягчении доступа для иностранных инвесторов в ряд отраслей страны. Ограничения будут смягчены для доступа иностранных инвесторов в банковскую сферу, сферу страхования, ценных бумаг, инвестиционного менеджмента, осуществления фьючерсных сделок, сообщает РИА «Новости».

Также отменяются ограничения для иностранных инвестиций в сфере производства железнодорожного оборудования, мототехники, жиров и масел, топливного этанола. При этом инвесторам, которые собираются вкладывать средства в проекты в нефтегазовой отрасли, уже не будет нужно утверждение от центральных властей, вместо этого будет достаточно зарегистрировать соглашение о своих инвестиционных намерениях.

Кроме этого, компании, которые получают иностранные инвестиции, смогут получить доступ к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам для биржевых операций.

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