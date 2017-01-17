Китай открыл двери для инвесторов

Госсовет КНР во вторник объявил о смягчении доступа для иностранных инвесторов в ряд отраслей страны. Ограничения будут смягчены для доступа иностранных инвесторов в банковскую сферу, сферу страхования, ценных бумаг, инвестиционного менеджмента, осуществления фьючерсных сделок, сообщает РИА «Новости».

Также отменяются ограничения для иностранных инвестиций в сфере производства железнодорожного оборудования, мототехники, жиров и масел, топливного этанола. При этом инвесторам, которые собираются вкладывать средства в проекты в нефтегазовой отрасли, уже не будет нужно утверждение от центральных властей, вместо этого будет достаточно зарегистрировать соглашение о своих инвестиционных намерениях.

Кроме этого, компании, которые получают иностранные инвестиции, смогут получить доступ к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам для биржевых операций.