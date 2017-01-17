Керри назвал санкции против России эффективными

Госсекретарь США Джон Керри считает, что антироссийские санкции, введенные США и Евросоюзом из-за событий на Украине, эффективно работают. По его словам, об этом свидетельствуют экономические показатели России.

«Многие нам предлагают вооружить Украину, но санкции и так остановили Россию. Посмотрите на экономические показатели: рубль, инвестиции, демография и еще многое другое. Санкции эффективно работают. Мы много работаем над тем, чтобы сохранить Европу единой в условиях санкций и нам это удается», — сказал Керри на форуме в Давосе.

Он призвал Европу и дальше сохранять единую позицию по вопросу санкций против РФ.