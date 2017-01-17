Более 100 человек погибли в результате ошибочного удара военного самолета ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны, передает Ассошиэйтед Пресс.

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До 50 человек погибли в результате случайной бомбардировки нигерийскими ВВС лагеря временно перемещенных лиц на северо-востоке страны, передает Франс Пресс.

"Бригады MSF видели 120 раненых и 50 погибших", - цитирует агентство заявление организации "Врачи без границ" (MSF). При этом один из местных жителей сообщил агентству, что в результате атаки погибли 25 человек.

Ранее представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор заявил, что в ходе миссии против боевиков радикальной группировки "Боко харам" самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб, в результате чего несколько человек погибли.