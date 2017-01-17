 

В Багдаде при взрыве погибли семь человек

 

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на юге Багдада во вторник, при этом семь человек погибли, 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер

Взрыв произошел в южном районе иракской столицы, где проживают преимущественно шииты, сообщили источники агентства.

Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

160 просмотров


Старости
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
18 Янв 8° / 5°
19 Янв 7° / 3°
20 Янв 5° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8045 AZN
1 EUR   =   1.9201 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Янукович просил ввести в Украину российские войска
Глава ЦРУ: "Трамп пересек грань дозволенного"
Тяжелые бои за Мосул
В Багдаде при взрыве погибли семь человек
Самолеты случайно атаковали беженцев 100 погибших, обновлено
Керри назвал санкции против России эффективными
Китай открыл двери для инвесторов
Ильхам Алиев встретился с президентом Швейцарии и главой BP обновлено
Франция предложила Европе создать собственную оборону
В центре Киева насмерть замерз азербайджанец
Трамп cпутал дочь с посторонней женщиной
Иран против приезда американцев в Астану
Грузовик протаранил дома в Китае есть жертвы
Шотландия хочет отделиться от Великобритании
Трамп решил обвалить доллар
Уорлик приступил к работе в русской компании
В Украине родился ребенок от трех родителей
В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода
Мамедъяров отправился в Малайзию
Турок отправил азербайджанца в нокаут депутат требует убрать скандальную сцену из фильма
Московский океанариум отобрали у Нисанова и отдали Ротенбергу?
Додон о вступлении Молдавии в ЕвраАзЭС
Аваков приказал готовиться к захвату границы Украины с Россией В Донбассе
Путин: «Заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток»
Центробанк о курсе маната