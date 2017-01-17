В Багдаде при взрыве погибли семь человек

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на юге Багдада во вторник, при этом семь человек погибли, 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер

Взрыв произошел в южном районе иракской столицы, где проживают преимущественно шииты, сообщили источники агентства.

Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.