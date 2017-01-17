Янукович просил ввести в Украину российские войска

Киев получил от секретариата ООН копию письма бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести в страну российские войска. Об этом во вторник, 17 января, на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Главная военная прокуратура получила через постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации на Украину», — написал глава надзорного ведомства.

По словам Луценко, таким образом следственные органы получили «неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича».