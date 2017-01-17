Во Франции падает рождаемость

Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) опубликовал данные о рождаемости, смертности и приросте населения по итогам 2016 года. Второй год подряд французские демографы фиксируют снижение рождаемости. Но увеличение продолжительности жизни способствует пока общему росту числа населения, передает RFI.

За 2016 год население Франции увеличилось на 265 тысяч человек, достигнув 66,9 миллиона человек. При этом естественный прирост составил 198 тысяч человек, еще 67 тысяч прибавилось за счет миграции. Число новорожденных в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, сократилось на 14 тысяч человек. В 2015 году сокращение было еще более значительным: тогда родилось на 20 тысяч младенцев меньше, чем в 2014 году.