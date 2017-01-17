 

Италия замерзает

 

Снегопад и холода парализовали центральную и южную части Италии, оставив без света более 300 тысяч человек в регионе Абруццо.

Как сообщают во вторник местные СМИ, от непогоды больше всего пострадали регионы на побережье Адриатического моря: обильные снегопады и минусовые температуры привели к закрытию школ, перекрытию трасс, обрыву линий электропередачи и падению деревьев.

Для ликвидации последствий непогоды в Абруццо введены армейские подразделения. На фотографиях с мест событий вооруженные лопатами военные расчищают дороги от сугробов, высота которых превышает метр.

В регионе Апулия на юге страны зафиксирована первая жертва холодов: в своем автомобиле замёрзшим был найден 67-летний мужчина.

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