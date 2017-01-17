 

Столкновения в Индии: есть жертвы

 

По меньшей мере два человека погибли, несколько пострадали в результате стрельбы, произошедшей во время столкновения полиции и протестующих в индийском штате Западная Бенгалия, сообщает издание Hindustan Times.

Инцидент произошел во вторник в сельской местности в районе Бхангар. Здесь индийская компания Powergrid Corporation of India реализует проект строительства энергосети, возводя линии электропередачи и другие инфраструктурные объекты.

Местные фермеры выступают против строительных работ, в частности, выражая недовольство тем, что высоковольтные линии проходят над их полями и поселениями. С понедельника ситуация в нескольких деревнях, расположенных в районе Бхангар, начала накаляться.

В результате беспорядков погибли двое протестующих, несколько человек пострадали, в том числе полицейские. Погибшие скончались от пулевых ранений, однако, как пишет издание, местные жители считают, что в них стреляла не полиция, а активисты правящей партии "Тринамул Конгресс". 

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