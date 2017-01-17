 

Словакия остается лидером по производству автомобилей

 

На трех автозаводах Словакии в минувшем году произведено 1,04 миллиона автомобилей, в пересчете на каждую тысячу жителей это составляет 191 машину, что является мировым лидерством, сообщил во вторник братиславский портал Teraz.

"Словакия уже несколько лет возглавляет список стран по производству автомобилей на одну тысячу жителей. В 2016 году этот показатель составил 191 машину при среднем уровне в государствах Евросоюза в 40,8 машины", — заявил изданию президент республиканской ассоциации производителей автомобилей Юрай Синай.

В целом, производство автомашин в минувшем году в Словакии осталось примерно на прежнем уровне, превысив показатель 2015 года всего лишь на 2 тысячи машин.

Сейчас автомобили производятся в стране на трех предприятиях: Volkswagen в Братиславе, Kia Motors в Жилине и PSA Peugeot Citroen в Трнаве. Через год запланировано начало производства автомобилей еще на одном заводе, к строительству которого в городе Нитре на западе республики в конце прошлого года приступила британская компания Jaguar Land Rover.

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