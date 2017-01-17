 

В Израиле допросят сына Нетаньяху

 

Израильская полиция вызвала сына премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху на допрос в рамках расследования дела о получении семьей главы правительства дорогостоящих подарков от крупных бизнесменов, передает Второй канал местного телевидения.

Сам премьер, которого допрашивали уже дважды, настаивает, что в его действиях не было ничего незаконного; с фигурирующими в деле миллиардерами его связывают сугубо дружеские отношения, а стоимость подарков – сигар и шампанского – во много раз преувеличена израильскими СМИ.

По данным Второго канала, во вторник вечером на допрос в полицию приехал старший сын премьера Яир Нетаньяху. "Сын главы правительства должен дать показания в рамках "дела 1000" — о подарках, в получении которых от представителей деловых кругов в Израиле и за рубежом подозревается его отец. Сыну Нетаньяху предстоит, в частности, ответить, получал ли он сам ценные подарки от миллиардера Джеймса Пакера", — сказано в сообщении телеканала.

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