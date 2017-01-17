 

Польских дипломатов не пропустили через границу России

 

Пограничники России не пустили в страну польских дипломатов, которые пытались пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области через пункт пропуска «Красная Горка».

Как сообщает пограничное управление ФСБ по региону, два автомобиля с дипломатическими номерами направлялись из Белоруссии в Россию и были остановлены на границе двух стран на трассе Москва — Минск.

«Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в Россию граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах», — пояснил представитель погрануправления Александр Лазненко.

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