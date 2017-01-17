Открывшийся после реконструкции сайт Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никаких неожиданностей, которых так боялись в Армении, не принес. Речь идет о нашумевшем заявлении уже бывшего генсека этой организации Николая Бордюжи, в котором он упомянул «Нагорно-Карабахскую Республику».

Ереванские аналитики всерьез опасались, что после реакции других стран-участников ОДКБ, которые открестились от слов генсека организации и последовавшей вскоре отставки Николая Бордюжи, в текст его заявления могут быть внесены изменения, которые дезавуируют демонстративное признание «НКР». Но этого не произошло. Название сепаратистского образования, указанного без кавычек, в документе сохранилось.

Более того, ОДКБ выступила со специальным заявлением, в котором назвала недопустимым увязывание отставки Бордюжи с «комментарием по инциденту 29 декабря 2016 г.» Мол, просто его полномочия, как генерального секретаря ОДКБ, истекли 31 декабря 2016 года, «в строгом соответствии с решением глав государств, которое было принято на сессии Совета Организации коллективной безопасности в декабре 2015 года в Москве».

Напомним, что «инцидент», о котором говорится в заявлении ОДКБ, произошел в самом конце декабря, когда армянская диверсионная группа проникла на территорию Азербайджана и в ходе боестолкновения потеряла по официальным данным Минобороны Армении троих военнослужащих убитыми. При этом, к сожалению, пропал без вести азербайджанский солдат Чингиз Салман оглу Гурбанов, которого армянские диверсанты доставили на территорию Армении, а затем распространили его посмертные снимки. Тело азербайджанского военнослужащего армянская сторона до сих пор не выдала Азербайджану.

Между тем известно, и haqqin.az об этом сообщал, что срок пребывания Николая Бордюжи на должности генсека ОДКБ завершился еще в конце 2015 года, а не 2016-го. Тогда же в порядке ротации на эту должность должны были назначить представителя Армении. Но не назначили.

Возможно, сейчас ситуация для Армении изменится. Дело в том, что в заявлении ОДКБ отмечается: назначение нового генерального секретаря организации произойдет на ротационной основе согласно русскому алфавиту. То есть, в теории, главенство в ОДКБ все-таки перейдет Армении. Да и в Ереване недавно решительно заявили, что не собираются уступать это кресло. С таким заявлением, к примеру, выступал вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

В Азербайджане никогда не строили напрасных иллюзий в отношении ОДКБ. Никто и не ожидал, что позиция ОДКБ с переменой генсека изменится.

Но что будет делать армянский генсек, если он им станет, конечно, в случае обострения в зоне карабахского конфликта? Понятно, что самостоятельных решений он принимать не сможет, особенно если боестолкновения произойдут на международно-признанной территории Азербайджана.

Следовательно, стоит опасаться возрастания провокаций непосредственно на армяно-азербайджанской границе. Первую серьезную попытку армянская сторона уже сделала в конце декабря минувшего года.