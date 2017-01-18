Армянский блогер Арцруни Аветисян опубликовал в фейсбуке видеоматериал, на кадрах которого президент Армении Сержик Саргсян пирует с известными воровскими авторитетами Дедом Хасаном, Размиком Амояном (Чако) и другими известными представителями криминалитета.

Естественно, обнародование фактов тщательно скрываемой от граждан страны стороны жизни президента вызвало крайнее недовольство властей. Армия правительственных блогеров моментально развернула информационную войну, атакуя тех, кто адекватно оценил картинки времяпрепровождения Саргсяна.

Поскольку отрицать, что это именно президент кайфует с криминальными авторитетами, саргсяновская пишущая братия пыталась убедить общественность, что на самом деле это высокопатриотичный акт, на который отважный Сержик был вынужден пойти ради интересов страны.

«Если этот видеоматериал был опубликован бесцельно, то это идиотизм, а если осознанно, то это предательство», - заявил один из правительственных блогеров. Другие же, стараясь оправдать криминальное застолье, подчеркивали, как много было сделано этим президентом «для Арцаха и арцахской войны» и якобы, заручившись поддержкой криминалитета, ему удалось решить многие проблемы. Договорились сподручные Саргсяна даже до того, что, мол, во время войны все средства хороши, и неважно, как осуществлялись важные дела - по воровским каналам или государственным. Главное, чтобы был результат.

Какие дела – понятно. Именно воровские авторитеты во время войны решали вопросы поставок оружия в Арцах, и Сержик потому с ними и встречался. Неважно, в общем, какими путями восполнялись фронтовые нужды, главное, что делалось это для Арцаха.

В таком вот ключе объяснили народу, почему это Сержик кайфует с преступниками. Да что бы ему с ними не ладить, если и сам он настоящий преступник. Некоронованный, так сказать, вор в законе. Он и сейчас уверен, что неважно какими путями укреплять свою власть и хладнокровно грабит и уничтожает собственный народ, на его крови решая свои корыстные задачи.