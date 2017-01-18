Известный каратеист Я.Сеидалиев: «Я достал нож и убил их»

Призер чемпионатов Европы и мира, чемпион Азербайджана по карате Ясин Сеидалиев в 2013 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство мужа своей сестры и его брата, сообщает телеканал ARB TV.

17 июля 2012 года в парке, расположенном в поселке Локбатан, между Гусейном Сеидалиевым и его зятем Мамедом Нуриевым на почве семейно-бытовых проблем произошел спор. В споре участвовали также сын Гусейна – Ясин и брат Мамеда – Векил Нуриев. Словесной перепалкой дело не ограничилось, и в ходе драки отец и сын Сеидалиевы нанесли ножевые ранения братьям Нуриевым.

Бакинский суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал Сеидалиевых виновными в предъявленных им эпизодах обвинения и приговорил Ясина к пожизненному сроку, а его отца Гусейна – к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы.

«Я родился в 1993 году, занимался карате, был призером чемпионатов Европы и мира, а также чемпионом Азербайджана.

Моя сестра сбежала с Мамедом Нуриевым, потом мы помирились и сыграли им свадьбу. Но у сестры начались проблемы. Муж издевался над ней и постоянно ее избивал. Мы организовали встречу с Мамедом и его братом. Но эта встреча ни к чему не привела. Когда я увидел, что договориться с ними не получится, я достал нож и начал наносить удары им обоим. Мой отец был в шоке. Сейчас я сожалею об этом. По ночам мне снится, что я, сестра, мать и отец опять все вместе живем. Мать и сестра навещают меня здесь. Мне стыдно, что они попали в такую ситуацию из-за меня», - сказал Я.Сеидалиев.

«Очень тяжело. И я в тюрьме, и сын. Остались без главы и семьи погибших. Мой сын через пару недель до этого случая должен был пойти в армию. Наша жизнь уничтожена. Мне трудно было сидеть на скамье подсудимых вместе с сыном. Когда я услышал его приговор – я окаменел. Уже три года я не видел сына, говорю с ним только по телефону. Нам надо было тогда проявить терпение…», - говорит приговоренный к 14 годам отец Я.Сеидалиева Гусейн Сеидалиев.