 

Шемаха годами остается без воды видео

 

В Шемахе уже долгие годы наблюдается острая нехватка питьевой воды. Жители города вынуждены каждое утро ждать машины, которые привозят воду из других источников, сообщает региональный телеканал ARB.

Значительная часть населения покупает воду, которую привозят из родника Ангархан. Литр воды обходится горожанам примерно в одну копейку.

Во многих домах города уже успели установить счетчики воды. Однако самой воды в трубах еще нет. Шемахинцы ждут окончания строительства водопровода, который должен положить конец многолетней проблеме.

Представитель ОАО «Азерсу» Эльданиз Шейдаев утверждает, что первые жители города получат воду из крана уже в феврале. На начальном этапе к новой линии будут подключены 3400 человек. По окончании работ питьевой водой будут обеспечены 12 тысяч человек.

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Шемаха годами остается без воды видео
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