Итальянец Таяни стал новым главой Европарламента

Новым главой Европарламента по итогам четвертого тура голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге, состоявшейся во вторник, избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни, заявил покидающий пост председателя ассамблеи Мартин Шульц, передает РИА Новости.

В ноябре он объявил об уходе с главного поста в ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в земле Северный Рейн-Вестфалия на выборах 2017 года.

"Я констатирую, что новым главой Европарламента избран депутат Таяни", — сказал Щульц.