Иран обеспечит Сирию мобильной связью

Иран получит право на запуск сети мобильной связи на территории Сирии в рамках договора о расширении экономических связей между странами. Об этом сообщает Reuters.

В ходе церемонии, на которой присутствовали премьер-министр Сирии Имад Хамис и вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, страны подписали пять протоколов о взаимопонимании. В них также оговаривается многомиллиардная финансовая поддержка со стороны Ирана в пользу правительства Сирии.

Как отмечается, консорциум, связанный с иранской военно-политической организацией «Корпус стражей исламской революции» (КСИР), контролирует внушительный объем телекоммуникационного рынка в Иране после того, как приобрел в 2009 году контрольный пакет акций Мобильной телекоммуникационной компании Ирана.