Алиев и Порошенко встретятся в Давосе

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе ожидается встреча президентов Ильхама Алиева и Петра Порошенко, сообщают украинские СМИ со ссылкой на рабочий график украинского президента.

При этом подробности ожидаемых переговоров между президентами Азербайджана и Украины не приводятся.

Между тем президент Петр Порошенко уже успел встретиться с главой Китая Си Цзиньпином. Лидер Поднебесной заверил Петра Порошенко в поддержке территориальной целостности Украины. На встрече с президентом Дори Лойтхард Петр Порошенко договорился о предоставлении его стране финансовой помощи. Первые 100 миллионов долларов будут перечислены Украине до конца месяца.