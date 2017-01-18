В Молдове, очевидно, разворачивается именно та ситуация, которая вызывала опасения с момента выхода в фавориты президентской гонки Игоря Додона, лидера социалистов и левой оппозиции. Речь идет о конфронтации между всенародно избранным главой государства и непопулярным правоцентристским и проевропейским правительством от Демпартии. Первый раунд остался за демократами – премьер-министр отказал президенту в просьбе отозвать проштрафившегося посла. Кто-то заговорил о «нехорошем» прецеденте, кто-то порадовался «щелчку» по президентскому носу, однако интрига этой истории несколько глубже.

Как президент не отозвал посла

На фоне визита молдавского президента в Россию 16 и 17 января скандальный эпизод несостоявшейся отставки посла Молдовы в Румынии нашел отражение только в поздравительном послании Игоря Додона по случаю Дня дипломата, отмечаемого в республике. Скорее даже не отражение, а намек на сомнительную ситуацию.

Накануне отъезда в Москву президент опубликовал поздравление, где, помимо напутственных пожеланий и традиционных фраз о признании заслуг работников дипведомств, содержалось предложение: «…я хочу заверить Вас в моей дальнейшей полной поддержке и призываю Вас и впредь уверенно и настойчиво продвигать внешнюю политику Республики Молдова в рамках партнерства с другими странами и региональными, европейскими и международными организациями».

Незадолго до этого Игорь Додон заявил о намерении обратиться в министерство иностранных дел и к премьеру Павлу Филипу на предмет отзыва Михая Грибинчи, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Румынии, Черногории и Республике Сербия с резиденцией в Бухаресте. Мотивом для столь резкого демарша послужили неодобрительные комментарии посла относительно лишения молдавского гражданства экс-президента Румынии Траяна Бэсеску (Т.Бэсеску известен как ярый унионист, то есть сторонник объединения Молдовы с Румынией, не раз говоривший о плане стирания границы по Пруту в 2018 году). Додон направил письмо в правительство и получил краткий и недвусмысленный ответ от премьера: отставки посла не будет.

Кого послал посол и кто послал посла, кого послал президент и кто послал президента.

Республика Молдова после почти полутора десятилетий избрания президентов в парламенте вернулась в 2016 году к всенародным выборам главы государства. При этом концепция парламентской республики дала себя знать в значительном ограничении президентских полномочий, число которых еще сократилось в период явного лидерства Додона в качестве кандидата на высшую госдолжность и нескольких недель от его победы до инаугурации.

Тем не менее, молдавский президент по-прежнему вправе жаловать гражданство и «разжаловать», соответственно. Грамоты иностранных послов принимает глава государства, и он же ставит подпись на документах представителей молдавских дипмиссий, то есть наделяет их дипломатическими полномочиями. «Старая гвардия» от дипломатии и политики в Молдове поддержала президента.

Для haqqin.az комментарий дал старейшина молдавских дипломатических кругов, экс-посол в Китае, Виктор Боршевич: «Поведение посла Михая Грибинчи в Румынии – это абсурд. Обычного гражданина дипломатическим представителем со всеми вытекающими правами и обязанностями делает институт президента. Коль ты представляешь свою страну – ты представляешь ее интересы, политику и непосредственно президента, а не себя и уж подавно не тот регион, куда тебя назначили послом. Посол является выразителем официального государственного курса, президентской позиции, по сути, продолжением данного института. И критиковать действия главы своего государства посол не может по определению. Хочешь обсуждать президента? Нет проблем! Свободу слова никто не отменял. Подай в отставку и как обычный гражданин ругай, кого вздумается, выражай себе личное мнение».

Если быть точными, то посол Молдовы в Румынии Михай Грибинча в эфире одного из частных румынских каналов заявил буквально следующее: «Споры вокруг гражданства Траяна Бэсеску не могут повлиять на двусторонние отношения между нашими государствами, а указ, подписанный президентом Игорем Додоном, может быть признан неконституционным. …Один из депутатов молдавского парламента уже обратился в Конституционный суд за рассмотрением конституционности этого документа об отзыве гражданства. Не хотел бы предвосхищать события, но эксперты в данной области считают, что шансы на признание указа неконституционным весьма велики».

Именно эти заявления Игорь Додон назвал «несовместимыми со статусом посла».

И вот премьер-министр, непосредственный ставленник этой самой Демпартии, дает решительный отказ президенту в отзыве оспаривающего его политику посла, что можно расценивать как способ указать, где чье место, набирающему влияние главе государства в канун знакового визита в Россию. Игорь Додон обещался отнять у Бэсеску молдавское гражданство еще до вступления в президентскую должность, и данное действие последовательно вписывается в общий курс нового президента и его предвыборных обещаний.

Партийные перестановки государственных масштабов

В обозримом будущем Молдову ожидает реформа правительства, в результате которой предполагаются сокращения со слияниями почти всего комплекса государственных ведомств. Предполагается, что под соусом «оптимизации и экономии ресурсов» планируется чистка властных структур от нелояльных правящей партии элементов. Демократы, чьи ряды недавно официально возглавил один из самых могущественных людей Молдовы Влад Плахотнюк, намерены сократить число министерств до семи, отправив в отставку немало чиновников и из партии ставших бесполезными им либералов, и из партии опального экс-премьера Влада Филата, либеральных демократов.

Вполне логичной будет выглядеть замена и премьер-министра, на чье кресло уже не раз нацеливался Влад Плахотнюк. В свою очередь, Игорь Додон отметил, что после отставки нынешнего аппарата новое правительство может и не поддержать. Сразу после выборов новый президент заявлял в местных СМИ: «Назначить Плахотнюка премьером? Категорически нет». Однако законодательная база ограничивает возможности президента распоряжаться Кабмином, и ему понадобится изрядная политическая воля и чрезвычайно решительные действия, чтобы отстоять свое намерение. Стало быть, не напрасно напомнили Додону о круге его полномочий.

Одновременно в Конституционном суде уже находится запрос от либерально-демократического депутата Григоре Кобзака о признании неконституционным указа Додона. Траян Бэсеску подбирает адвокатов, чтобы, как и обещал, подать в суд на молдавского президента, коего, по мнению румынского политика, данное решение «обесчестит». Игорь Додон в бытность парламентария и сам обращался в Конституционный суд с тем, чтобы оспорить законность решения своего предшественника Николае Тимофти о предоставлении гражданства, но проиграл процесс.

И хотя президент Додон предвидит скорый финал унионизма и намерен объявить вне закона унионистскую деятельность, в данный момент в Молдове формируется новая унионисткая партия, идейным вдохновителем которой предположительно становится Траян Бэсеску. Об этой партии уже говорят, как о запасном аэродроме для бывшего румынского президента, чье собственное политическое формирование едва преодолело пятипроцентный барьер на парламентских выборах в Румынии и чей авторитет на родине оставляет ему мало шансов на дельнейшее продвижение в большой политике.

Общие симпатии граждан к молдавским унионистам-националистам оцениваются в рамках 15% населения. Самая мощная фигура этого политического направления – лидер Либеральной партии, Михай Гимпу. Но на президентских выборах он набрал лишь 1,8%, разочаровав своих единомышленников и спонсоров. На этом фланге наберется еще десяток различных формирований с разными источниками финансирования, не массовых и разрозненных, хотя и воинственно настроенных.

О своем намерении создать новую унионистскую партию заявил недавно отправленный в отставку министр обороны Молдовы Анатол Шалару – не самый влиятельный прежде политик, имеющий в багаже ряд коррупционных скандалов, но набравший политический капитал за счет активного продвижения интересов НАТО в республике. Он же был основателем Либеральной партии и до конфликта с Михаем Гимпу считался чуть ли не его правой рукой.

Новая партия во главе с Шалару призвана сомкнуть унионисткие ряды, а значимости ей придал бы экс-президент Румынии Траян Бэсеску в роли почетного председателя или почетного члена. Он, заметим, приветствовал год назад создание Консультативного совета в области СМИ Румыния – Республика Молдова. Недвусмысленно поддержал его тогда и молдавский посол Михай Грибинча, выразивший уверенность, что совет разработает конкретные предложения для органов власти на обоих берегах Прута с целью облегчить перенос СМИ из Румынии в пространство между Прутом и Днестром, то есть в Молдову.

Разумеется, без гражданства Траяну Бэсеску вести в Молдове политическую деятельность оказалось бы затруднительно. Трудно сказать заранее, насколько успешным может стать новый политический проект. Однако, наряду с громкими или же одиозными политическими лозунгами, никто не отменял деловых контактов между берегами Прута, включающих и крупный бизнес, где экономические интересы очень тесно сплетаются с политическими. Соответственно, молдавскому президенту Игорю Додону, чья основная политическая задача сводится сейчас к сохранению шаткого равновесия в обществе, придется по возвращению из заграничной поездки учитывать не только собственный курс и намерения.