 

Вслед за Лавровым и Госдеп осудил Азербайджан

 

Хотя вопросы экстрадиции блогера Александра Лапшина должны комментировать страны, вовлеченные в этот процесс, США напоминает о необходимости защиты свободы слова, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента США Джон Кирби, передает "РИА Новости".

"Лучше каждой конкретной стране говорить об этом. Но свобода слова важна для нас", — ответил он на вопрос об отношении США к экстрадиции из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет стараться разрешить ситуацию с гражданином России и Израиля Лапшиным, задержанным за посещение Нагорного Карабаха. По словам Лаврова, Москва выступает против криминализации посещения журналистами или частными лицами "той или иной территории в том или ином регионе", а также против экстрадиции россиян, задержанных в каком-либо государстве, в третью страну.

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