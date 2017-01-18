Сейран Оганян возвращается в политику и собирает сторонников

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, заявивший ранее о намерении вступить в активную политику, на своей странице в Facebook написал, что продолжает политические консультации с различными партиями, общественными организациями, известными деятелями и представителями интеллигенции и что эти обсуждения находятся на завершающей стадии.

«Хочу сообщить, что продолжаю политические консультации с различными партиями, общественными организациями, известными деятелями и представителями интеллигенции, формируя команду единомышленников, сплоченный союз, который представит общественности реалистичную программу и дорожную карту по выводу нашей страны из создавшейся ситуации. Волна доверия, создавшаяся благодаря единению и укрепившаяся в условиях справедливости, позволит не обходить запутанные вопросы, а идти им навстречу и решать их, предпринимая смелые шаги», - написал Оганян.

Общественность ждет изменений, и ответственные люди должны удовлетворить это требование общественности, отметил экс-министр обороны.

«Проводимые мной обсуждения находятся на завершающей стадии, и сегодня я даю старт именно этой стадии», - написал Оганян