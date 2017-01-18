 

Сейран Оганян возвращается в политику и собирает сторонников

Автор: Отдел Армении 

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, заявивший ранее о намерении вступить в активную политику, на своей странице в Facebook написал, что продолжает политические консультации с различными партиями, общественными организациями, известными деятелями и представителями интеллигенции и что эти обсуждения находятся на завершающей стадии.

«Хочу сообщить, что продолжаю политические консультации с различными партиями, общественными организациями, известными деятелями и представителями интеллигенции, формируя команду единомышленников, сплоченный союз, который представит общественности реалистичную программу и дорожную карту по выводу нашей страны из создавшейся ситуации. Волна доверия, создавшаяся благодаря единению и укрепившаяся в условиях справедливости, позволит не обходить запутанные вопросы, а идти им навстречу и решать их, предпринимая смелые шаги», - написал Оганян.

Общественность ждет изменений, и ответственные люди должны удовлетворить это требование общественности, отметил экс-министр обороны.

«Проводимые мной обсуждения находятся на завершающей стадии, и сегодня я даю старт именно этой стадии», - написал Оганян

143 просмотров


Старости
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Наша погода
Сегодня 8° / 5°
19 Янв 7° / 3°
20 Янв 5° / 2°
21 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8045 AZN
1 EUR   =   1.9201 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

В Италии заочно осудили экс-глав Перу и Боливии
Олланд и Мэй обсудили Brexit
Великобритания ломает голову: «Как прожить без Европы?» наш комментарий
Сейран Оганян возвращается в политику и собирает сторонников
Обама напоследок помиловал информатора WikiLeaks
Вслед за Лавровым и Госдеп осудил Азербайджан
Алиев и Порошенко встретятся в Давосе
Пророссийский президент начал войну с прозападным правительством haqqin.az из Кишинева
Армия Асада вернула потерянные позиции
Иран обеспечит Сирию мобильной связью
Итальянец Таяни стал новым главой Европарламента
Шемаха годами остается без воды видео
Известный каратеист Я.Сеидалиев: «Я достал нож и убил их»
Воровская посиделка Сержа Саргсяна и Деда Хасана. «Во имя Арцаха!» видео, наша реплика
Польских дипломатов не пропустили через границу России
ОДКБ повторяет: «НКР» А угрозы провокаций на границе возрастают
В Израиле допросят сына Нетаньяху
Словакия остается лидером по производству автомобилей
Столкновения в Индии: есть жертвы
Италия замерзает
Во Франции падает рождаемость
Янукович просил ввести в Украину российские войска
Глава ЦРУ: "Трамп пересек грань дозволенного"
Тяжелые бои за Мосул
В Багдаде при взрыве погибли семь человек