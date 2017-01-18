 

Великобритания ломает голову: «Как прожить без Европы?» наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

После долгих дней неопределенности британский премьер-министр Тереза Мэй выступила наконец с правительственным видением того, как и ради чего Британия покинет Европейский Союз. Среди самого важного, помимо самого факта такого выступления, это ясное заявление о том, что Великобритания покидает единый европейский рынок и попытается использовать обретенную свободу от общеевропейских регуляций использовать для создания выгодных экономических отношений с внешними рынками.

Одна из целей, которая при этом будет достигнута, это установление полного контроля над иммиграцией со стороны Евросоюза. Перед британским правительством стоит задача оформить развод с ЕС таким образом, чтобы экономика страны пострадала наименьшим образом и получила импульс к развитию вовне. При этом Мэй предостерегла Брюссель он попытки наказать Великобританию за выход, создав ей невыгодные условия. По ее словам, для Британии лучше никакого нового соглашения с Евросоюзом, чем плохое соглашение.

Тут кроется важная проблема. Страна, покидающая ЕС, априори не может оказаться в лучших условиях, чем оставшиеся, иначе в чем смысл их пребывания в союзе. Об этом прямо заявил и переговорщик со стороны Евросоюза по вопросу Brexit Ги Верховстадт: дескать, не нужно поддерживать иллюзию, будто Британия сможет пользоваться всеми преимуществами пребывания в едином рынке, не неся при этом взаимных обязательств. Так называемая концепция «изюма из булочки» не пройдет, когда страны будут выбирать в европартнерстве те вещи, что им нравятся, и отбрасывать «тесто».

С другой стороны, жесткий Brexit, как называют выход на невыгодных условиях, может жестко тряхнуть экономику Британии, что повлечет за собой последствия, убивающие всякий позитивный смысл от выхода. Кстати, именно об этом и заявила первый министр Шотландии Никола Старджен, комментируя выступление премьера Мэй: «Британия движется к жесткому Brexit, что грозит экономической катастрофой. Британскому правительству не должно быть позволено забирать нас из ЕС и единого рынка, лишая Шотландию возможности выбирать между таким и другим будущим».

В Шотландии доминируют проевропейские настроения, и позиция местного парламента и правительства будет лишь ужесточаться по ходу процедуры британского развода. В Брюсселе приветствовали заявление Терезы Мэй как вносящее определенную ясность. Однако впереди еще целый ряд шагов. До конца марта глава правительства обещает запустить официально в ход статью 50 Дублинского протокола о выходе. Перед этим британский Высший суд должен вынести решение о том, необходимо ли вносить этот вопрос в парламент, что может еще больше замедлить и без того небыстрый процесс.

Если все пойдет по изложенному Мэй плану, в 2019 году Британия, после двухгодичных переговоров и согласований с Евросоюзом, станет свободным экономическим агентом на глобальном рынке. Чтобы внезапность этого выхода не стала шоком, британский премьер обещает сделать этот процесс постепенным. О том, насколько непростую предстоит задачу решить, говорит простая цифра: на 2015 год Британия на 44% зависела от европейских товаров и услуг. Сейчас больше миллиона подданных Королевства работают в странах ЕС, пользуясь правами общего рынка труда. Через два года все будет иначе. Как? На этот вопрос никто не может ответить.

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