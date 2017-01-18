 

Олланд и Мэй обсудили Brexit

 

Президент Франции Франсуа Олланд провел телефонный разговор с британским премьером Терезой Мэй, во время которого они обсудили тему Brexit, передает ТАСС.

"Британский премьер-министр сделала ряд разъяснений относительно основных положений своего сегодняшнего выступления, в частности относительно того, что ее страна намерена не только выйти из ЕС, но также и из системы внутреннего рынка и из таможенного союза", - говорится в заявлении. "Французский президент принял к сведению данные ему разъяснения. При этом он высказал пожелание, чтобы переговоры по выходу Великобритании из ЕС начались как можно быстрее после того, как в марте страна официально объявит о своем выходе", - отмечает Елисейский дворец.

Также Тереза Мэй изложила французскому президенту свои планы относительно ее намерения создать в дальнейшем новый тип отношений с ЕС, которые, по ее мнению, должны быть максимально крепкими. Мэй подчеркнула также, что двусторонние отношения между Великобританией и Францией "остаются на высоком уровне в сферах обороны и обеспечения безопасности".

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