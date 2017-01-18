В Италии заочно осудили экс-глав Перу и Боливии

Итальянский суд во вторник заочно приговорил бывших президентов Боливии и Перу к пожизненному заключению в рамках расследования дела о гибели 23 выходцев из Италии в ходе кампании по преследованию оппозиции в Южной Америке в 70-80 годах прошлого века.

Операция "Кондор" была совместным "проектом" по преследованию политических оппонентов в шести латиноамериканских диктатурах: Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили, Парагвае и Уругвае. Операция проводилась при содействии спецслужб США, ее жертвами стали несколько десятков тысяч диссидентов и сторонников коммунистов и социалистов.

Как сообщает телеканал Rainews, суд вынес восемь заочных пожизненных приговоров ряду южноамериканских политиков и военных, в том числе бывших лидеров Боливии и Перу Луиса Гарсии и Франсиско Моралеса.

Восьмидесятисемилетний Луис Гарсиа в данный момент отбывает 30-летний срок в своей стране. В отношении 95-летнего Моралеса в Перу ведётся расследование за преступления против человечности.

Таким образом, итальянский суд впервые признал существование заговора между правительствами южноамериканских стран для проведения политических репрессий.