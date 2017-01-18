 

В Италии заочно осудили экс-глав Перу и Боливии

 

Итальянский суд во вторник заочно приговорил бывших президентов Боливии и Перу к пожизненному заключению в рамках расследования дела о гибели 23 выходцев из Италии в ходе кампании по преследованию оппозиции в Южной Америке в 70-80 годах прошлого века.

Операция "Кондор" была совместным "проектом" по преследованию политических оппонентов в шести латиноамериканских диктатурах: Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили, Парагвае и Уругвае. Операция проводилась при содействии спецслужб США, ее жертвами стали несколько десятков тысяч диссидентов и сторонников коммунистов и социалистов.

Как сообщает телеканал Rainews, суд вынес восемь заочных пожизненных приговоров ряду южноамериканских политиков и военных, в том числе бывших лидеров Боливии и Перу Луиса Гарсии и Франсиско Моралеса.

Восьмидесятисемилетний Луис Гарсиа в данный момент отбывает 30-летний срок в своей стране. В отношении 95-летнего Моралеса в Перу ведётся расследование за преступления против человечности.

Таким образом, итальянский суд впервые признал существование заговора между правительствами южноамериканских стран для проведения политических репрессий.

22 просмотров


Старости
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Наша погода
Сегодня 8° / 5°
19 Янв 7° / 3°
20 Янв 5° / 2°
21 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8045 AZN
1 EUR   =   1.9201 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

В Италии заочно осудили экс-глав Перу и Боливии
Олланд и Мэй обсудили Brexit
Великобритания ломает голову: «Как прожить без Европы?» наш комментарий
Сейран Оганян возвращается в политику и собирает сторонников
Обама напоследок помиловал информатора WikiLeaks
Вслед за Лавровым и Госдеп осудил Азербайджан
Алиев и Порошенко встретятся в Давосе
Пророссийский президент начал войну с прозападным правительством haqqin.az из Кишинева
Армия Асада вернула потерянные позиции
Иран обеспечит Сирию мобильной связью
Итальянец Таяни стал новым главой Европарламента
Шемаха годами остается без воды видео
Известный каратеист Я.Сеидалиев: «Я достал нож и убил их»
Воровская посиделка Сержа Саргсяна и Деда Хасана. «Во имя Арцаха!» видео, наша реплика
Польских дипломатов не пропустили через границу России
ОДКБ повторяет: «НКР» А угрозы провокаций на границе возрастают
В Израиле допросят сына Нетаньяху
Словакия остается лидером по производству автомобилей
Столкновения в Индии: есть жертвы
Италия замерзает
Во Франции падает рождаемость
Янукович просил ввести в Украину российские войска
Глава ЦРУ: "Трамп пересек грань дозволенного"
Тяжелые бои за Мосул
В Багдаде при взрыве погибли семь человек