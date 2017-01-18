Маккейн признал, что компромат на Трампа оказался фальшивкой

Допускать утечку в СМИ непроверенных сведений о якобы сборе Россией компрометирующей информации о Дональде Трампе было неправильно и несправедливо по отношению к избранному президенту США. Это, несмотря на свои антироссийские взгляды, признал во вторник в эфире телеканалу Fox News, один из лидеров Республиканской партии, сенатор Джон Маккейн, сообщает ТАСС.

"Избранный президент прав", реагируя с возмущением на публикации подобного рода, констатировал Маккейн. "Факт состоит в том, что данный документ по меньшей мере не проверен. Кто-то должен нести ответственность за то, что он попал в американские СМИ. Было совершенно неправильно позволять разглашать это публично", - отметил сенатор, добавив, что недостоверная информация подобного сорта "наносит урон президенту Соединенных Штатов".

Маккейн, однако, раскритиковал Трампа за то, что он уподобил действия американского разведывательного сообщества практике руководства нацистской Германии, а также директора ЦРУ Джона Бреннана за реплики в ответ на обвинения республиканца. "Я не считаю, что это надо было брать на себя Бреннану, - пояснил сенатор. - Что касается избранного президента, то мне не нравятся формулировки, которыми он пользовался".