Савченко призвала сдать Крым России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что ради возвращения Донбасса надо «сдать» Крым России.

«Крым сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым – это очередное Приднестровье», – сказала она в эфире телеканала «112 Украина». Отказаться от Крыма, по ее словам, следует, чтоб «не сделать Приднестровьем еще и Донбасс».

По словам депутата, другого мирного пути она пока не видит.

В ноябре заместитель украинского министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука признал, что возврат Крыма в состав Украины в ближайшие три-пять лет невозможен.