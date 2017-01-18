Выяснились новые подробности в деле главного тренера сборной Азербайджана по дзюдо, двукратного олимпийского чемпиона Петера Зайзенбахера, обвиняемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек.

Стало известно, что скрывающийся от правосудия австриец является генеральным директором компании Wayward, о чем указано на ее сайте, сообщает haqqin.az со ссылкой на laola1.

Это компания, имеющая лицензию на добычу полезных ископаемых – золота, нефти, газа. Помимо Зайзенбахера, c Wayward связаны и другие достаточно известные имена.

Вице-президентом компании является сын Зайзенбахера, живущий в Сан-Франциско. Именно в этом городе находится штаб-квартира Wayward. Другая ветвь ведет в Дубай, резидентом которого является 56-летний тренер.

Исполнительный директор компании - Георгий Алексидзе, который был президентом Федерации дзюдо Грузии, когда Зайзенбахер был главным тренером сборной этой страны (2010-2012-е годы).

Удивительно, но на сайте компании фигурирует и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, принимавший участие в сделке на Мадагаскаре. Однако самое интересное, что в компанию входит и помощник Зайзенбахера в сборной Азербайджана, австрийский спортивный ученый Харальд Хоршинегг. Он вступил в ряды Wayward два года тому назад и занимался управлением проекта по добыче золота на Мадагаскаре.

В данный момент проект не активен в связи с ожиданием результатов геологической разведки. Из-за низкой загруженности на Мадагаскаре Зайзенбахер пригласил Хоршинегга в Азербайджан и сделал своим ассистентом.

Последний контакт с Зайзенбахером у Хоршинегга был 13 декабря прошлого года. «Мы говорили по телефону. Петер был в Грузии, а я - в Азербайджане», - заявил компаньон беглеца.

Для него стало неожиданностью то, что Зайзенбахер исчез и не появился в венском суде 19 декабря, когда должны были начаться слушания по его делу. Хоршинегг полагает, что Петер и сейчас является генеральным директором компании Wayward. В самой компании на запрос австрийского СМИ пока не ответили.

Как мы уже сообщали, с 19 декабря место пребывания Зайзенбахера никому не известно, в том числе и его адвокату Бернхарду Лехоферу. В результате Венский областной уголовный суд на днях выписал европейский ордер на арест именитого дзюдоиста. Этот ордер действует на территории всех государств-членов Европейского Союза. Однако в суде надеются, что Зайзенбахер может быть арестован и за пределами Европы.

Ранее выдвигались версии, что олимпийский чемпион может находиться в ОАЭ, в ЮАР, на Мадагаскаре или в США. Была также выдвинута версия, что 56-летний тренер покончил с собой.

Из Азербайджана Зайзенбахер уехал, заявив, что отправляется на суд в Австрию. Если с Азербайджаном у Австрии есть соглашение о выдаче, то с ОАЭ и Мадагаскаром такового нет. Однако экстрадиции из этих стран тоже можно добиться, полагают в Министерстве юстиции Австрии.

Главному тренеру сборной Азербайджана грозит наказание до десяти лет. В начале октября этого года прокуратура Вены предъявила обвинение бывшему спортсмену по результатам трехлетнего расследования, начатого на основании заявления одной из его жертв. 56-летний австриец обвиняется в изнасиловании двух девочек в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов.

В течение своей спортивной карьеры австриец завоевал золотые медали в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе и на Играх-1988 в Сеуле, став первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух Олимпиадах подряд.

С 2010 по 2012 год Зайзенбахер тренировал сборную Грузии. Под его руководством грузинский спортсмен Лаша Шавдатуашвили завоевал золото Игр-2012 в Лондоне. Впервые сборную Азербайджана Зайзенбахер возглавил в 2012 году, но в 2014-м он покинул свой пост. Под его руководством Эльхан Мамедов стал первым чемпионом мира в истории азербайджанского дзюдо. В 2015 году Зайзенбахера вновь пригласили в Азербайджан. На Олимпиаде в Рио наша команда завоевала две серебряные медали.