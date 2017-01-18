В Омске начали рассматривать уголовное дело в отношении 53-летнего водителя-азербайджанца, имя которого не сообщается, сбившего в октябре 2016 года на пешеходном переходе мать с тремя детьми, сообщает haqqin.az со ссылкой на ngs55.ru.

Как рассказал помощник прокурора Ленинского округа Омска Егор Чуянов, 17 января на судебном заседании 53-летний водитель признал вину в смертельной аварии. Пострадавшая омичка и ее муж потребовали взыскать с мужчины по 12,5 млн руб. каждый.

«Супруг признан потерпевшим в связи со смертью и причинением вреда здоровью детям», — пояснил Егор Чуянов.

В сообщении российского издания отмечается, что 11 октября 2016 года 53-летний мужчина за рулем иномарки Nissan Tiida сбил на пешеходном переходе женщину 33 лет с тремя детьми 1, 3 и 6 лет. 6-летняя девочка скончалась на месте происшествия, сыновей и мать доставили в больницу. С места ДТП он скрылся, позже его задержали.

За рулем уроженец Азербайджана находился без признаков алкогольного опьянения, взятые у него анализы подтвердили это. Сам он пояснил, что в момент аварии потянулся за сигаретами и наехал на людей. Также он рассказал, что 30 лет служил в Светлом. Ранее он был военным, а затем работал водителем уже без воинского звания. 13 октября мужчину арестовали. В конце декабря было завершено расследование. Согласно автотехнической экспертизе, несмотря на превышение скорости (более 60 км/ч) и дождь, водитель мог предотвратить ДТП.

Как пояснили в пресс-службе областного УМВД, сейчас утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.