 

В России с водителя-азербайджанца потребовали 25 миллионов За наезд на пешеходов

Автор: Отдел информации 

В Омске начали рассматривать уголовное дело в отношении 53-летнего водителя-азербайджанца, имя которого не сообщается, сбившего в октябре 2016 года на пешеходном переходе мать с тремя детьми, сообщает haqqin.az со ссылкой на ngs55.ru.

Как рассказал помощник прокурора Ленинского округа Омска Егор Чуянов, 17 января на судебном заседании 53-летний водитель признал вину в смертельной аварии. Пострадавшая омичка и ее муж потребовали взыскать с мужчины по 12,5 млн руб. каждый.

«Супруг признан потерпевшим в связи со смертью и причинением вреда здоровью детям», — пояснил Егор Чуянов.

В сообщении российского издания отмечается, что 11 октября 2016 года 53-летний мужчина за рулем иномарки Nissan Tiida сбил на пешеходном переходе женщину 33 лет с тремя детьми 1, 3 и 6 лет. 6-летняя девочка скончалась на месте происшествия, сыновей и мать доставили в больницу. С места ДТП он скрылся, позже его задержали.

За рулем уроженец Азербайджана находился без признаков алкогольного опьянения, взятые у него анализы подтвердили это. Сам он пояснил, что в момент аварии потянулся за сигаретами и наехал на людей. Также он рассказал, что 30 лет служил в Светлом. Ранее он был военным, а затем работал водителем уже без воинского звания. 13 октября мужчину арестовали. В конце декабря было завершено расследование. Согласно автотехнической экспертизе, несмотря на превышение скорости (более 60 км/ч) и дождь, водитель мог предотвратить ДТП.

Как пояснили в пресс-службе областного УМВД, сейчас утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

2616 просмотров


Старости
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Наша погода
Сегодня 8° / 5°
19 Янв 7° / 3°
20 Янв 5° / 2°
21 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8045 AZN
1 EUR   =   1.9201 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Маньяк-педофил сознался в сотнях преступлений
Пентагон констатировал сокращение возможностей сотрудничества с Россией
Ассанж готов к переговорам с США
В Баку Mercedes насмерть сбил женщину
Армения продолжает нарушать режим прекращения
Цены на нефть растут
Азербайджан продолжит поиски природных запасов ядерного сырья
Хошбахт Юсифзаде: «Доля прибыльной нефти Азербайджана выросла»
В России с водителя-азербайджанца потребовали 25 миллионов За наезд на пешеходов
Был золотоискателем на Мадагаскаре, стал тренером в Азербайджане Продолжение расследования
Савченко призвала сдать Крым России
Маккейн признал, что компромат на Трампа оказался фальшивкой
В Италии заочно осудили экс-глав Перу и Боливии
Олланд и Мэй обсудили Brexit
Великобритания ломает голову: «Как прожить без Европы?» наш комментарий
Сейран Оганян возвращается в политику и собирает сторонников
Обама напоследок помиловал информатора WikiLeaks
Вслед за Лавровым и Госдеп осудил Азербайджан
Алиев и Порошенко встретятся в Давосе
Пророссийский президент начал войну с прозападным правительством haqqin.az из Кишинева
Армия Асада вернула потерянные позиции
Иран обеспечит Сирию мобильной связью
Итальянец Таяни стал новым главой Европарламента
Шемаха годами остается без воды видео
Известный каратеист Я.Сеидалиев: «Я достал нож и убил их»