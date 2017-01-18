 

Хошбахт Юсифзаде: «Доля прибыльной нефти Азербайджана выросла»

 

С ноября 1997 года по 1 января 2017 года с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия добыто 416,5 миллиона тонн нефти и 128,2 миллиарда кубометров попутного газа, говорится в статье первого вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана Хошбахта Юсифзаде, опубликованной сегодня в официальной печати.

По его словам, ежемесячный объем добычи составляет 2,5 миллиона тонн нефти и более одного миллиарда кубометров газа.

По словам Юсифзаде, из общего объема добытой с АЧГ нефти 231,8 миллиона тонн приходится на долю прибыльной нефти Азербайджана.

«Доля прибыльной нефти Азербайджана увеличивается из года в год. В 2016 году Азербайджан поставил на мировые рынки 32,7 миллиона тонн нефти, из которых 19,3 миллиона (59 процентов) пришлось на прибыльную нефть страны», - говорится в статье.

По его словам, из 435,4 миллиона тонн нефти, экспортированной Азербайджаном, 321,7 миллиона тонн пришлось на экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. Запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP - 35,78 процента, Chevron - 11,27 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента и ONGC - 2,72 процента.

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Хошбахт Юсифзаде: «Доля прибыльной нефти Азербайджана выросла»
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