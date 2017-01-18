 

Азербайджан продолжит поиски природных запасов ядерного сырья

 

Одним из приоритетных планов ЗАО "Центр ядерных исследований" на 2017 год станут поиски природных запасов ядерного сырья на территории Азербайджана, сказали в ЗАО, передает Trend.

Работы в этом направлении будут продолжены в Шемахинском районе и Нахчыванской Автономной Республике. Полученные результаты проведенных экспедиций, как сказали в Центре, вполне обнадеживают, и работы в этом направлении будут продолжены.

В перспективные планы ЗАО входит строительство исследовательского реактора, в связи с чем ведутся подготовительные работы, разрабатываются и утверждаются документы, готовятся обоснования того, какого типа реактор необходим и как он будет использоваться.

"Специалисты Центра сегодня изучают принцип работы исследовательских реакторов в Словении и России. За 2016 год восемь молодых специалистов ЗАО прошли подготовку за рубежом, эта практика продолжится и в этом году. Все наши крупные проекты, как известно, являются капиталоемкими, их реализация зависит от финансирования. Поэтому говорить о том, что запуск исследовательского реактора в стране будет осуществлен в ближайшей перспективе, не представляется возможным. Все наши усилия на ближайший год будут направлены как на повышение кадрового потенциала, так и на поиск природных запасов ядерного сырья на территории страны", - сказали в ЗАО.

Сфера ядерных технологий, как сообщили в ЗАО, является достаточно специфичной, все работы в этой области проводятся непосредственно при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), так как существуют определенные нормативы, стандарты и требования.

1525 просмотров


Старости
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Наша погода
Сегодня 8° / 5°
19 Янв 7° / 3°
20 Янв 5° / 2°
21 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8045 AZN
1 EUR   =   1.9201 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Маньяк-педофил сознался в сотнях преступлений
Пентагон констатировал сокращение возможностей сотрудничества с Россией
Ассанж готов к переговорам с США
В Баку Mercedes насмерть сбил женщину
Армения продолжает нарушать режим прекращения
Цены на нефть растут
Азербайджан продолжит поиски природных запасов ядерного сырья
Хошбахт Юсифзаде: «Доля прибыльной нефти Азербайджана выросла»
В России с водителя-азербайджанца потребовали 25 миллионов За наезд на пешеходов
Был золотоискателем на Мадагаскаре, стал тренером в Азербайджане Продолжение расследования
Савченко призвала сдать Крым России
Маккейн признал, что компромат на Трампа оказался фальшивкой
В Италии заочно осудили экс-глав Перу и Боливии
Олланд и Мэй обсудили Brexit
Великобритания ломает голову: «Как прожить без Европы?» наш комментарий
Сейран Оганян возвращается в политику и собирает сторонников
Обама напоследок помиловал информатора WikiLeaks
Вслед за Лавровым и Госдеп осудил Азербайджан
Алиев и Порошенко встретятся в Давосе
Пророссийский президент начал войну с прозападным правительством haqqin.az из Кишинева
Армия Асада вернула потерянные позиции
Иран обеспечит Сирию мобильной связью
Итальянец Таяни стал новым главой Европарламента
Шемаха годами остается без воды видео
Известный каратеист Я.Сеидалиев: «Я достал нож и убил их»