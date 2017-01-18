Азербайджан продолжит поиски природных запасов ядерного сырья

Одним из приоритетных планов ЗАО "Центр ядерных исследований" на 2017 год станут поиски природных запасов ядерного сырья на территории Азербайджана, сказали в ЗАО, передает Trend.

Работы в этом направлении будут продолжены в Шемахинском районе и Нахчыванской Автономной Республике. Полученные результаты проведенных экспедиций, как сказали в Центре, вполне обнадеживают, и работы в этом направлении будут продолжены.

В перспективные планы ЗАО входит строительство исследовательского реактора, в связи с чем ведутся подготовительные работы, разрабатываются и утверждаются документы, готовятся обоснования того, какого типа реактор необходим и как он будет использоваться.

"Специалисты Центра сегодня изучают принцип работы исследовательских реакторов в Словении и России. За 2016 год восемь молодых специалистов ЗАО прошли подготовку за рубежом, эта практика продолжится и в этом году. Все наши крупные проекты, как известно, являются капиталоемкими, их реализация зависит от финансирования. Поэтому говорить о том, что запуск исследовательского реактора в стране будет осуществлен в ближайшей перспективе, не представляется возможным. Все наши усилия на ближайший год будут направлены как на повышение кадрового потенциала, так и на поиск природных запасов ядерного сырья на территории страны", - сказали в ЗАО.

Сфера ядерных технологий, как сообщили в ЗАО, является достаточно специфичной, все работы в этой области проводятся непосредственно при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), так как существуют определенные нормативы, стандарты и требования.