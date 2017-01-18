В Баку Mercedes насмерть сбил женщину

Сотрудник компании на служебном автомобиле насмерть сбил 33-летнюю женщину, сообщает Report.

ДТП зарегистрировано на территории Наримановского района Баку.

Согласно информации, на проспекте Гейдара Алиева Рамин Гурбанов (1986 г.р.) на автомобиле марки Mercedes сбил переходившую дорогу Рамилю Гасымову (1984 г.р.). Р.Гасымова скончалась на месте.

Отметим, что Р.Гурбанов работает водителем в ООО Nisbət, а управляемый им автомобиль принадлежит компании.

В Наримановском районном управлении полиции ведется расследование.