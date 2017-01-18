Ассанж готов к переговорам с США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж открыт для переговоров с США по вопросу экстрадиции. Об этом заявил в среду агентству TT его шведский адвокат Пер Самуэльссон, сообщает ТАСС.

"Он открыт для переговоров по этому пункту. Он ждет инициативы с американской стороны", - указал адвокат. Однако, добавил защитник, Ассанж не может положиться на то, что в США не будет арестован.

Ранее основатель WikiLeaks говорил, что готов согласиться на экстрадицию при условии помилования американскими властями информатора организации Брэдли Мэннинга, который был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Во вторник пресс-служба Белого дома сообщила о том, что президент США Барак Обама принял решение смягчить судебный приговор Мэннингу, который выйдет на свободу уже 17 мая.