Пентагон констатировал сокращение возможностей сотрудничества с Россией

Вашингтон должен продолжать искать варианты сотрудничества с Москвой, несмотря на сокращающиеся возможности. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью агентству Bloomberg. По его словам, количество сфер, по которым можно работать с Россией, за последние 10 лет уменьшилось.

«Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но со временем они становятся все более и более ограниченными», — отметил он. Среди них министр обороны США назвал ядерные программы КНДР и Ирана. «Русские, как и мы, считают, что не в их интересах война и новое ядерное оружие на границе с Северной Кореей», — пояснил Картер.

При этом борьба с международной террористической организацией «Исламское государство» в сферы совместной работы не входит, отметил глава Пентагона.

12 января потенциальный министр обороны США Джеймс Мэттис во время беседы с сенаторами в ходе процедуры его утверждения назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам. При этом в своем письменном обращении к законодателям он пояснил, что поддерживает желание избранного президента США Дональда Трампа начать взаимодействие c Москвой.